تحمل مواجهة المنتخب السعودي ونظيره العُماني في كأس الخليج العربي تاريخًا طويلًا من المنافسة، تميل فيه الكفة لمصلحة «الأخضر»، بعدما التقى المنتخبان في 16 مباراة ضمن منافسات البطولة، حقق خلالها المنتخب السعودي 11 انتصارًا، مقابل تعادلين و3 انتصارات لعُمان.

وتعود أول مواجهة بين المنتخبين إلى «خليجي 4» عام 1976 في قطر، عندما حسم المنتخب السعودي اللقاء بنتيجة 3-1، لتتواصل بعدها المواجهات بين المنتخبين على مدار نسخ متتالية.

وخلال مواجهات نسخ 1979 و1982 و1984 و1986 و1988 و1992 و1994، فرض «الأخضر» تفوقه بتحقيق 6 انتصارات مقابل تعادل واحد، قبل أن تسجل عُمان أول انتصار لها على السعودية في البطولة خلال «خليجي 13» عام 1996، بنتيجة 1-0.

وعاد التفوق السعودي في نسخ 1998 و2002 و2004، قبل أن تشهد «خليجي 19» عام 2009 واحدة من أبرز مواجهات المنتخبين، عندما انتهى النهائي بالتعادل السلبي، ليحسم المنتخب العُماني اللقب بركلات الترجيح ويتوج بأول ألقابه في البطولة.

وفي السنوات الأخيرة، شهدت المواجهات تحولًا لافتًا في النتائج؛ إذ تغلبت عُمان على السعودية 2-0 في «خليجي 23» عام 2017، قبل أن يستعيد «الأخضر» تفوقه بالفوز في نسخة 2019.

وتواصلت الندية في «خليجي 25» عام 2023، عندما حسمت عُمان المواجهة بنتيجة 2-1، قبل أن تكرر النتيجة ذاتها أمام السعودية في نصف نهائي «خليجي 26» عام 2025، فيما خسرت المباراة النهائية أمام البحرين.

وتكتسب المواجهة الجديدة أهمية خاصة للمنتخبين، في ظل التاريخ الطويل بينهما وتقارب النتائج في السنوات الأخيرة، لتبقى الأرقام التاريخية حاضرة قبل صافرة البداية.