أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي اليوم (السبت)، أن محادثات تجري مع الولايات المتحدة لإعفاء بعض المطارات العراقية من القيود المفروضة على شركات الطيران الإيرانية في إشارة إلى مطار النجف. وقال مكتب رئيس الوزراء العراقي: إن «تخفيف القيود على شركات الطيران الإيرانية سيسمح لنا باستئناف الرحلات لتلبية الحاجات الإنسانية».



من جانبه، أكد سفير إيران لدى العراق محمد كاظم آل صادق، أنه «من المحتمل الإعلان قريباً عن قرار جديد بشأن الرحلات الجوية الإيرانية إلى العراق».



بدوره، نقلت وكالة الأنباء العراقية «واع»، اليوم، عن السفير العراقي في إيران ياسر الحجاج قوله إن الحكومة العراقية تجري اتصالات مكثفة من أجل إعادة حركة الطيران بين البلدين إلى طبيعتها. وأشار إلى أن توقف الرحلات الجوية بين العراق وإيران هو «ظرف عابر ومؤقت»، ولا علاقة له بالعلاقات «التاريخية والروابط الراسخة» التي تربط بين البلدين، مشدداً على أن حكومة بغداد مستمرة في بذل الجهود من أجل تجاوز هذا الظرف والعمل على عودة حركة الطيران في أقرب وقت ممكن.



ولفت إلى أن العراق مستمر في الاتصالات والتنسيق مع الجهات المعنية في الجانب الإيراني.



بعدما تكثفت عليها الضغوط من حصار مالي واقتصادي، وفرض حظر على الطائرات الإيرانية في دول الجوار الإيراني؛ خاب آخر مساعي إيران لوقف الحرب ورفع الحصار المفروض عليها، خصوصاً بعد رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خطة فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام، والتي أعلن عنها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الذي قال إن بلاده قدمت إلى الولايات المتحدة، المقترح عبر الوسيط القطري. وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أمس (السبت) أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رفض العرض الإيراني، مشككاً في مدى التزام إيران بشروطه. وقالت الصحيفة إنه أبلغ أعوانه بأنه يرى أن حملات القصف على إيران ستتجدد بعد انتهاء انتخابات التجديد النصفي لأعضاء الكونغرس في نوفمبر القادم.