أعلنت وزارة المالية في البرازيل، (السبت)، تمديد برنامج دعم وقود الديزل، على أن يبدأ سريان التمديد ابتداءً من (الأحد)، مشيرةً إلى استمرار التقلبات في أسعار النفط والوقود العالمية.



وأطلقت الحكومة البرازيلية الدعم في أواخر شهر مايو بقيمة 1.12 ريال برازيلي (0.2159 دولار) للتر، قبل أن ترفعه إلى 2.12 ريال للتر في وقت سابق من هذا الشهر. وانتهت صلاحية المرسوم الأصلي الذي استند إليه هذا الإجراء يوم (الجمعة) الماضي؛ لذا سيبدأ المرسوم الجديد سريانه يوم (الأحد) للحفاظ على المبلغ الكامل ساري المفعول.



وأشار وزير التخطيط برونو موريتي، يوم الخميس، إلى احتمال تمديد الدعم، بانتظار قرار نهائي من الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.



وقال موريتي: «إن صدمة أسعار النفط الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط حققت إيرادات استثنائية بلغت 50 مليار ريال برازيلي (9.64 مليار دولار)، مقابل إنفاق 40 مليار ريال للتخفيف من آثار الصراع».