اتفقت الصين والولايات المتحدة على خفض متبادل للرسوم الجمركية على سلع غير حساسة بقيمة 30 مليار دولار في كل اتجاه، ضمن تفاهمات توصل إليها البلدان خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى واشنطن ولقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وقال البيت الأبيض إن البلدين توصلا إلى توافق بشأن منح معاملة جمركية أكثر تفضيلاً لسلع غير حساسة بقيمة 30 مليار دولار من صادرات كل جانب إلى الآخر.

وتشمل الصادرات الأمريكية التي ستحصل على معاملة جمركية تفضيلية في الصين منتجات زراعية وأسماكاً ومأكولات بحرية ومنتجات خشبية ومستحضرات تجميل وأجهزة طبية.

وفي المقابل، تشمل الواردات الأمريكية من الصين أجهزة منزلية صغيرة وألعاباً وزينة للمناسبات ومقاعد سيارات للأطفال.

مجلس للتجارة

وجاء الاتفاق ضمن حزمة تفاهمات توصل إليها الجانبان خلال زيارة شي التي استمرت ثلاثة أيام إلى الولايات المتحدة وانتهت (الجمعة).

وأكدت وزارة الخارجية الصينية أن الجانبين أيدا نتائج المحادثات بين فريقيهما الاقتصاديين والتجاريين، بما في ذلك إنشاء وتفعيل مجلس للتجارة، والترتيبات المتعلقة بخفض الرسوم المتبادلة، إلى جانب تمديد نتائج المحادثات الاقتصادية والتجارية السابقة التي عقدت في كوالالمبور.

وكان البلدان قد اتفقا في وقت سابق على تمديد الهدنة التجارية بينهما لمدة شهرين، ما يمنحهما مزيداً من الوقت للعمل على اتفاق تجاري أوسع.

حوار حول الذكاء الاصطناعي

وتضمنت التفاهمات أيضاً إطلاق حوار رسمي بين الصين والولايات المتحدة حول الذكاء الاصطناعي لمناقشة مخاطر التقنية وفوائدها، على أن تعقد الجولة القادمة من المحادثات في نوفمبر القادم.

واتفق البلدان كذلك على إنشاء قناة اتصال ثنائية للتعامل مع الحوادث المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.