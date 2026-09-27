فتح رئيس نادي القادسية الكويتي الشيخ مشعل طلال الفهد الصباح النار على المشهد الرياضي الكويتي عقب خروج "الأزرق" من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 27"، إثر خسارته أمام العراق بثلاثة أهداف مقابل هدفين، رافضاً الزج باسمي الشيخ أحمد الفهد والشيخ الدكتور طلال الفهد عند كل إخفاق رياضي.



وأكد مشعل الفهد، عبر حسابه في منصة «إكس»، أن أحمد الفهد وطلال الفهد لا يشغلان أي منصب رياضي أو سياسي، وأنهما ابتعدا عن الساحة منذ سنوات، معتبراً أن من كانوا يحاربونهما أصبح المجال أمامهم مفتوحاً، دون أن يحققوا -بحسب رأيه- نتائج إيجابية تنعكس على واقع الرياضة الكويتية.



وانتقد الفهد محاولات إعادة شماعة "الصراع الرياضي" إلى الواجهة عقب كل إخفاق، مشيراً إلى أن الزج باسمي أحمد وطلال الفهد في الملفات الرياضية الحالية لا مبرر له في ظل ابتعادهما عن المشهد.



وشدد على أنه منذ عام 2015 على الأقل لا يوجد، بحسب وصفه، صراع في الرياضة يكون أبناء الشهيد فهد الأحمد طرفاً فيه، موجهاً سهام انتقاداته إلى من أداروا المشهد خلال السنوات الماضية.



وقال إن "رموز الرياضة" الحاليين كانوا وحدهم في الساحة، وبالتالي فإنهم -من وجهة نظره- يتحملون مسؤولية تراجع الرياضة، بدلاً من إعادة أسماء ابتعدت عن المشهد إلى دائرة الجدل عند كل نتيجة سلبية.



وجاءت رسالة مشعل الفهد بعد ساعات من وداع المنتخب الكويتي منافسات "خليجي 27" من دور المجموعات، لتضيف فصلاً جديداً من الجدل حول مسؤولية تراجع الكرة الكويتية عقب إخفاق "الأزرق" في البطولة الخليجية.