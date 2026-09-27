طالب الاتحاد البحريني لكرة القدم الأمانة العامة للاتحاد الخليجي لكرة القدم باستخدام صلاحية «الإحالة الذاتية» للنظر في قانونية مشاركة لاعب المنتخب القطري عاصم مادبو خلال مباراة البحرين وقطر في بطولة «خليجي 27».



وأوضح الاتحاد البحريني، في بيان، أن الفقرة السابعة من المادة 19 بلائحة الانضباط والاستئناف تمنح الأمانة العامة صلاحية إحالة المخالفات التي لم ينتبه إليها مسؤولو المباراة. وأضاف أن الفقرة الثامنة من المادة نفسها تنص، بحسب تفسيره، على أن عدم الإحالة خلال المدة المحددة لا يُسقط الحق في اتخاذها.



وأشار البيان إلى أن ما وصفه بتأثير مشاركة مادبو على قانونية المباراة أصبح معلومًا للأمانة العامة بعد تقديم الاحتجاج. ويرى الاتحاد البحريني أن تحرير المخالفة لا يتوقف على تقديم احتجاج رسمي، ما دامت اللائحة قد منحت الأمانة العامة صلاحية مستقلة لإحالتها متى تبيّنتها.



واستند الاتحاد البحريني أيضًا إلى الفقرة الرابعة من المادة 55، قائلًا إن إشراك لاعب غير مؤهل يُعد مخالفة تستوجب اعتبار المنتخب خاسرًا بنتيجة 3-0. وشدد على أن طلب الإحالة يهدف إلى معالجة ما يراه مسألة مؤثرة في صحة المباراة، حتى في حال عدم إثارتها ضمن المدة المحددة للاحتجاج.



وتبقى هذه المطالبات موقفًا معلنًا من الاتحاد البحريني، بانتظار نظر الجهات المختصة في القضية وإصدار قرار بشأن أهلية مشاركة اللاعب ونتيجة المباراة.