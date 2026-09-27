انتقد نجم منتخب مصر السابق أحمد حسام ميدو قرار مغادرة محمد صلاح معسكر الفراعنة قبل مواجهة جنوب السودان، المقررة الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن اليوم (السبت) أن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، اتفق مع صلاح قبل مباراة أنغولا على عدم خوض مباراة جنوب السودان، حفاظًا عليه بسبب أرضية الملعب «الترتان».

«صلاح غاضب»

وظهرت علامات الغضب والدهشة على وجه صلاح بعد استبداله المبكر أمام أنغولا، فيما أكد حسام حسن أن استبدال نجم طرابزون التركي جاء لأسباب فنية، وفقاً لمتطلبات وسير المباراة.

ميدو: خروج صلاح «كارثة»

وكتب ميدو عبر حسابه على منصة «إكس»: «خروج محمد صلاح من معسكر المنتخب في ظل الظروف الحالية كارثة بكل المقاييس!، أن يرحل القائد عن المعسكر في ظل هذه الملابسات مؤشر بأن هناك فوضى في معسكر المنتخب».

وأضاف: «بالنسبة لي كرجل كرة قدم أؤكد لكم بأن الأمور فرطت، ووجب التدخل من السادة المسؤولين، منتخب مصر ليس لعبة في يد أي شخص، اعتذار الكابتن حسام عن تصريحاته بشكل رسمي أصبح أمراً حتمياً في أسرع وقت ممكن!».

منتخب مصر يهدر نقطتين

وأهدر منتخب مصر نقطتين في افتتاح مشواره بالتصفيات الأفريقية، بعد التعادل السلبي مع أنغولا، أمس (الجمعة)، على استاد القاهرة الدولي.