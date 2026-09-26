تعهدت الصين باستيراد ما لا يقل عن 10 ملايين طن متري من الفحم الأمريكي في 2027، ومثلها في 2028، ضمن تفاهمات تجارية أُعلنت عقب زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ للولايات المتحدة.

وكشف البيت الأبيض توصل البلدين إلى توصيات بمنح معاملة جمركية أكثر تفضيلًا لسلع غير حساسة بقيمة 30 مليار دولار في كل اتجاه، عبر مجلس التجارة الأمريكي الصيني. وتشمل السلع الأمريكية المنتجات الزراعية والمأكولات البحرية والأخشاب ومستحضرات التجميل والأجهزة الطبية، فيما تشمل السلع الصينية الأجهزة المنزلية الصغيرة والألعاب وزينة الأعياد ومقاعد الأطفال في السيارات.



واتفق الجانبان على تشكيل مجموعة عمل لمعالجة عوائق دخول المنتجات الزراعية إلى الأسواق، وإنشاء مجلس لبحث فرص الاستثمار، إلى جانب مواصلة المحادثات بشأن إمدادات العناصر الأرضية النادرة والمعادن الحيوية. كما حثّ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب نظيره الصيني على زيادة إنتاج المشتقات النفطية للمساعدة في استقرار الإمدادات العالمية.

وفي ملف التقنيات الناشئة، اتفق البلدان على مواصلة الحوار بشأن الذكاء الاصطناعي، على أن تُعقد الجولة المقبلة بحلول نوفمبر.