عقد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول ونظيره الروسي سيرغي لافروف محادثات مباشرة في نيويورك، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، في أول لقاء ثنائي بين وزيري خارجية البلدين منذ ما قبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن لافروف وفاديفول ناقشا العلاقات الثنائية والحرب في أوكرانيا، في وقت تشهد فيه العلاقات بين موسكو وبرلين توتراً متزايداً.

الحبوب عبر البحر الأسود

وخلال اللقاء، دعا فاديفول روسيا إلى بذل كل ما في وسعها للتوصل إلى اتفاق بشأن صادرات الحبوب عبر البحر الأسود، في ظل تراجع حركة الصادرات الروسية والأوكرانية عبر الممر البحري خلال الأشهر الأخيرة.

ونقلت رويترز عن مصدر في الوفد الألماني أن فاديفول شدد على أهمية التحرك سريعاً في ظل نقص الغذاء الذي تواجهه دول عدة، خصوصاً في دول الجنوب العالمي، مؤكداً ضرورة مشاركة جميع الأطراف بصورة بناءة.

وأضاف الوزير الألماني أن التوصل إلى حل عملي قد يمهد الطريق لاتخاذ خطوات ملموسة أخرى.

تحذير ألماني من التصعيد

ودعا فاديفول موسكو أيضاً إلى التخلي عما وصفه بـ«مسار التصعيد» تجاه ألمانيا وأوروبا وحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأكد أن الحوادث التي تنسبها برلين إلى روسيا والهجمات الهجينة لن تغير موقف ألمانيا الداعم لأوكرانيا.

وتوترت العلاقات بين البلدين بصورة أكبر خلال الأسابيع الأخيرة بعد حادثة طائرات مسيّرة في مطار لايبزيغ/هاله شرقي ألمانيا في أغسطس الماضي، إذ حمّلت الحكومة الألمانية روسيا المسؤولية عن محاولة الهجوم، فيما رفضت السفارة الروسية في برلين الاتهامات ووصفتها بأنها استفزاز مفبرك.

وجاء اللقاء بعد سنوات من تجميد الاتصالات الثنائية على مستوى وزيري الخارجية، رغم مشاركة مسؤولين من البلدين في اجتماعات دولية متعددة خلال تلك الفترة.