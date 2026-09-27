فتح مدرب إنجلترا توماس توخيل النار على لاعبيه بعد الخسارة المثيرة 2-3 أمام إسبانيا في افتتاح دوري الأمم، مؤكداً أن الأخطاء القاتلة أهدت الفوز للاروخا.



وقال توخيل: «ارتكبنا أخطاءً ساذجة في أول 12 دقيقة وفي لقطة التعادل، وإسبانيا كانت أكثر هدوءاً ودقة في معاقبتنا»، ورغم التقدم 2-1 في الشوط الأول، اعترف: «أردنا أن نكون من يهزم أفضل فريق في العالم وشعرنا أننا قادرون.. لكننا خسرنا».



ودافع عن استبعاد أرنولد: «المباراة تطلبت جهداً دفاعياً هائلاً، احتجت لظهير سريع يلعب كقلب دفاع ثالث»، كما برر عدم إشراك لويس هول بعدم الجاهزية.



وكشف أرقاماً صادمة خلال المؤتمر الذي عقد بعد المباراة: «افتككنا 15 كرة في نصف ملعب إسبانيا أكثر منهم.. لكننا فشلنا في الثلث الأخير، افتقدنا الهدوء والحسم في آخر 20 متراً وإلا لفزنا».



وختم رسالة تحذيرية قبل موقعة التشيك: «لا فائدة من تأنيب كل لاعب.. الأخطاء كثيرة لكن هناك إيجابيات.. نحتاج النقاط والتأهل، ولا بديل عن الفوز في براغ!».