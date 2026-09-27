التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بمدينة نيويورك، وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية في الجزائر أحمد عطاف، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والثمانين.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها، ومناقشة مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة حيالها.

حضر اللقاء مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير الدكتور عبدالعزيز بن محمد الواصل.