توقع الإدارة العامة للمرور في السعودية غرامة قصوى قدرها 2,000 ريال على قيادة السيارة بلوحة تالفة أو غير واضحة أو مطموسة، ويبلغ الحد الأدنى للعقوبة 1,000 ريال. وتشمل الحالات، اللوحات التي يصعب قراءة بياناتها، أو تلك التي لا تتطابق مع استمارة السير.

وأتاحت الإدارة العامة للمرور استبدال اللوحات التالفة عبر منصاتها الرسمية لتجنب الغرامة.

ويعد نظام المرور السعودي سير المركبة بلا لوحة خلفية أو بلا لوحات مخالفة مرورية، وتبلغ أقصى غرامة لها 6,000 ريال والأدنى 3,000 ريال، إضافة إلى حجز المركبة لحين تصحيح المخالفة. أما استخدام لوحة لسيارة أخرى فتبلغ غرامته القصوى 10,000 ريال.