عُقد في الرياض، الجمعة، اجتماع رئيس قوات الدفاع ورؤساء هيئات الأركان العامة للدول الأطراف في اتفاقية مكة للدفاع المشترك، بمشاركة المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية التركية.

واستعرض رؤساء هيئات الأركان الوضع الأمني والتهديدات التي تواجه المملكة، معربين عن استنكارهم الشديد للهجمات التي استهدفت مدينة مكة المكرمة والبنية التحتية المدنية والاقتصادية في المملكة. وأشادوا بيقظة واحترافية القوات المسلحة السعودية في حماية المواطنين والمقيمين، والحفاظ على أمن المملكة، فيما بحث المشاركون سبل تعزيز التعاون بين القوات المسلحة للدول الثلاث، وتطوير التعاون الاستخباراتي والتنسيق العسكري وتكامل القدرات، بما يسهم في تعزيز الردع والدفاع الجماعي.

كما أشاد المشاركون بالعلاقات الراسخة والثقة المتبادلة بين شعوب الدول الثلاث وقواتها المسلحة، مؤكدين أن اجتماع الرياض يعكس متانة الشراكة الدفاعية بينهم، وعزمهم المشترك على البدء الفوري في ترجمة الالتزامات الواردة في اتفاقية مكة للدفاع المشترك إلى تعاون عسكري فعّال.

وأكد المشاركون، التزامهم بالدفاع الجماعي، بما يجسد عزم الدول الثلاث على الدفاع عن أمن المملكة العربية السعودية وسيادتها وسلامة أراضيها.