نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار خفيفة على محافظتي رهاط ومدركة التابعتين لمنطقة مكة المكرمة، تشمل تأثيراتها المصاحبة رياحاً نشطة، وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.



وبيّن المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.



أمطار غزيرة على الباحة



ونبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار غزيرة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وجريان للسيول، وتساقط البرد، وصواعق رعدية، على مدينة الباحة ومحافظات العقيق، وبلجرشي، والمندق، وبني حسن، والقرى، والمخواة، وقلوة، وغامد الزناد، والحجرة، والأجزاء المجاورة لها.



وبيّن أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً