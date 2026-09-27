يشارك المنتخب السعودي للفلك والفيزياء الفلكية في النسخة الـ19 من أولمبياد الفلك والفيزياء الفلكية الدولي (IOAA 2026)، الذي تستضيفه هانوي الفيتنامية خلال الفترة من 25 سبتمبر إلى 5 أكتوبر، بمشاركة طلبة من أكثر من 60 دولة.



ويُمثّل المملكة 5 طلبة تلقوا تأهيلاً مكثفاً عبر برامج ومعسكرات تدريبية نفذتها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، بالشراكة مع وزارة التعليم، وبرعاية «تطوير التعليم القابضة».

تأهيل الطلبة



ويضم المنتخب فاطمة نزيه داملاخان، وهشام أيمن رفيق، وعمر خالد الشهري، وإيلين هاني أزهري، ومرام عبدالعزيز البراك.



ويمر تأهيل الطلبة عبر أولمبياد الموهبة الوطني «نسمو»، ثم مسار الفيزياء في برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية، وملتقيات تدريبية تمتد من عامين إلى ثلاثة أعوام، وصولاً إلى اختبارات الترشيح واختيار أفضل 5 طلبة.



وبدأت المملكة مشاركتها عام 2024، وحققت خلال مشاركتيها السابقتين 6 جوائز دولية، شملت فضية، و3 برونزيات، وشهادتي تقدير. ويختبر الأولمبياد المهارات النظرية والعملية في علم الفلك، بما يشمل رصد الأجرام، وتحليل البيانات، وبرامج المحاكاة.