تحسم الفنانة المصرية إسعاد يونس حضورها في موسم رمضان 2027 بانضمامها رسميًا إلى بطولة مسلسل «عشماوي»، الذي يقوده الفنان المصري محمد رمضان، في عمل درامي جديد من إنتاج صادق الصباح، وينتظر عرضه عبر قنوات MBC.

إسعاد يونس في دور والدة محمد رمضان

وتجسد إسعاد يونس خلال أحداث المسلسل شخصية والدة محمد رمضان، في دور يرتبط بالمسار العائلي للعمل، بالتزامن مع الصراعات والأزمات التي يواجهها بطل الحكاية، وسط تفاصيل درامية تتكشف مع تطور الأحداث.

استعدادات «عشماوي» للتصوير

ويواصل فريق العمل التحضيرات الخاصة بالمسلسل، تمهيدًا لانطلاق التصوير خلال الفترة القادمة، بالتزامن مع استكمال التعاقدات مع باقي المشاركين في البطولة، على أن يتم الكشف تباعًا عن تفاصيل الشخصيات والخطوط الدرامية للعمل.

صناع وفريق العمل

ويضم «عشماوي» في بطولته إلى جانب محمد رمضان وإسعاد يونس، كلًا من باسم سمرة، ومي عمر، وانتصار، فيما يتولى محمد إسماعيل أمين كتابة السيناريو، ويخرج العمل بيتر ميمي، بينما يتولى صادق الصباح إنتاجه.

«عشماوي» يعيد محمد رمضان إلى الدراما

ويأتي المسلسل ضمن عودة محمد رمضان إلى المنافسة الدرامية الرمضانية بعد مسلسل «جعفر العمدة»، الذي عرض في رمضان 2023، وحقق نجاحًا جماهيريًا لافتًا وقت عرضه، فيما سبق أن أُثيرت إمكانية تقديم جزء ثانٍ منه.

أعمال سينمائية جديدة

وفي السينما، يستعد محمد رمضان للعودة بفيلم «نمبر وان»، الذي يعكف المؤلف محمد سيد بشير على استكمال تفاصيله، تمهيدًا لانطلاق التصوير، وسط ميزانية إنتاجية ضخمة تتضمن مشاهد خارج مصر ومفاوضات مع عدد من النجوم العالميين للمشاركة في العمل.