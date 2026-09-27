كشفت شركة (بوينغ) عن مشكلة جديدة في طائرات (737 ماكس) قد تضاعف عبء الهبوط على الطيارين، وتضع أحدث طرزها تحت مزيد من التدقيق قبل دخولها الخدمة.

ويتعلق الأمر بسيناريو محدد قد يحول دون وصول الطيارين إلى نظام التوجيه الآلي عند إلغاء محاولة هبوط؛ ما يجبر الطائرة على استخدام مستوى أقل من الأتمتة للتحكم في زاوية الميل، ويزيد من الجهد المطلوب مقارنة بالوضع القياسي.

وأوضحت الشركة أن المشكلة ناتجة عن خلل برمجي في نظام الملاحة، مؤكدة أنها أبلغت جميع مشغلي الطراز بها الشهر الماضي، وقدمت لهم إرشادات إضافية لتعزيز إجراءات التشغيل الآمن. وفي الوقت نفسه، أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية تشكيل لجنة مراجعة لتقييم ما إذا كان الخلل يمثل خطرًا على سلامة الطيران. وفي حال ثبوت ذلك، قد تتأخر عملية اعتماد طائرة (737 ماكس 10)، كما قد يتعقد دخول (ماكس 7) إلى الخدمة رغم حصولها على الموافقة مؤخرًا.

ويأتي هذا التطور في وقت تسعى فيه (بوينغ) لاستعادة ثقة السوق بعد سلسلة من التحديات التقنية والتنظيمية التي واجهت عائلة (ماكس)، ما يجعل أي مشكلة جديدة محل متابعة دقيقة من الجهات التنظيمية وشركات الطيران على حد سواء.