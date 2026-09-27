تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يُعقد منتدى الرياض الاقتصادي دورته الثانية عشرة خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر الجاري، بحضور ومشاركة نخبة من المسؤولين وصناع القرار والخبراء الاقتصاديين.



قرارات تنموية



وانطلق هذا المحفل التنموي الذي تنظمه غرفة الرياض منذ نحو ربع قرن ليتوّج بوصفه أهم منتدى اقتصادي في المنطقة، إذ تمارس عبر تنظيم المنتدى أحد أبرز أدوارها بوصفها ممثلاً وممكّناً للقطاع الخاص، ورافداً أساسياً لصياغة وصناعة القرار الاقتصادي. وتأتي هذه النسخة لتتوج مسيرة حافلة قدم خلالها المنتدى على مدار دوراته السابقة التي بلغت 11 دورة، 57 دراسة علمية صدرت عنها 384 توصية ومبادرة، أسهمت بفاعلية في اتخاذ قرارات تنموية واقتصادية مهمة في المملكة.



منصات حيوية



وشهدت مسيرة المنتدى تنظيم 157 ندوة وورشة عمل، وإصدار 20 نشرة، إلى جانب 122 حلقة نقاش، حيث شكلت هذه الفعاليات منصات حيوية لتبادل الآراء والمواءمة بين تطلعات القطاع الخاص والتوجهات الإستراتيجية للدولة؛ مما أسهم في بناء أرضية صلبة من التوافق حول القضايا التنموية الملحة. ويسعى المنتدى من خلال هذا الحشد الفكري المميز إلى تعزيز الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتنظيم لقاءات مباشرة بين قطاع الأعمال وصناع السياسات وقادة المؤسسات المؤثرة في المملكة، كما يسعى إلى تحويل التوصيات والدراسات العلمية إلى واقع ملموس يدعم كفاءة الاقتصاد الوطني، ويعزز تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي.