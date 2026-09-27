أعلن وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت أن نحو 13 مليون برميل من النفط يعبر مضيق هرمز يومياً.



وقال رايت في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»: «يساعد الجيش الأمريكي في تسهيل نقل النفط والغاز والمنتجات النفطية وحتى الأسمدة عبر مضيق هرمز، وفي أحد أيام الأسبوع الماضي، عبر المضيق أكثر من 20 مليون برميل من النفط، وهو رقم يتجاوز مستويات ما قبل النزاع، ويبلغ المتوسط اليوم نحو 13 مليون برميل يومياً».



تداولات أسعار النفط



وفي آخر تداولات لها، تراجعت أسعار النفط بنحو 2% عند التسوية، وسط آمال متزايدة في التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران وحديث عن احتمال فرض الولايات المتحدة حظراً على صادرات الديزل. وانخفض خام برنت 2.28 دولار أو 2.1% عند التسوية إلى 104.32 دولار للبرميل، وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.20 دولار أو 2.3% إلى 92.41 دولار للبرميل. وبذلك يكون خام برنت قد ارتفع بأقل من 1% خلال الأسبوع، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنحو 8%.