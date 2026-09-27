في عالم تتشابك فيه خيوط المال والتقنية، يختفي المطلوبون خلف واجهات وهمية وأسماء مستعارة، محاولين طمس كل أثر رقمي يقود إليهم. لكن خلف هؤلاء تختبئ شبكة معقدة من الأدلة الرقمية التي لا تندثر تماماً، وهو ما تكشفه وسائل إعلام غربية في تقارير تسلط الضوء على تقنيات تعقب الصحفيين للأشخاص الذين يستميتون للبقاء في الظل.

يبدأ أي تحقيق صحفي ناجح بقواعد أمنية صارمة وحذر شديد، إذ يُنصح الصحفيون دائماً بالابتعاد عن استخدام حساباتهم الشخصية واستخدام شبكات افتراضية مشفرة (VPN)، لئلا تتحول خوارزميات المنصات الاجتماعية إلى فخ يكشف هوية الصحفي بدلاً من المستهدف. كما تبرز أهمية الأرشفة الفورية عبر لقطات الشاشة وأدوات حفظ المواقع مثل «Wayback Machine»، تفادياً لقيام الأطراف المشبوهة بمسح أثرهم فور شعورهم باقتراب دائرة الضوء.

ولا يقف العمل عند البحث التقليدي، بل يتعداه إلى تفكيك تشابكات الأسماء وهجائها عبر مختلف اللغات والثقافات، والغوص في السجلات الرسمية والتجارية العابرة للحدود، مروراً بقواعد البيانات المتقدمة واستخدام أدوات البحث الذكي للصور كـ «Pimeyes». وحين تنغلق الأبواب، يلجأ المحققون إلى إستراتيجية «الحلقة الأضعف» عبر تتبع أفراد العائلة أو المقربين الذين قد يتركون عن حسن نية أدلة بصرية ومكانية تكشف مواقع الأهداف، ليثبت الاستقصاء الرقمي في النهاية أنه فن يمزج بين دقة العلم التقني وقوة الحدس الصحفي.