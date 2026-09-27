تخيل أن تتحول كمامة عادية إلى معمل متكامل لتحليل صحتك الأيضية وأنت جالس في مكانك، دون حاجة لزيارة مختبرات معقدة أو الاستعانة بطاقم طبي مدرب. هذا تماماً ما تحضّر له شركة أمريكية في ابتكارها القادم الذي يوشك أن يغير قواعد اللعبة في قطاع العناية الشخصية واللياقة البدنية.

يعتمد الجهاز المرتقب على فكرة بسيطة لكنها بالغة الذكاء، فبدلاً من الأجهزة الضخمة التي تتطلب مهارات خاصة لتشغيلها، يكفي ارتداء هذه الكمامة والضغط على زر التشغيل ثم الاسترخاء لمدة ثماني دقائق فقط من التنفس المنتظم. خلال هذه الدقائق المعدودة، يقوم الابتكار بتحليل زفير المستخدم بدقة بالغة، ليوفر قراءات كانت حكراً على المراكز الطبية الكبرى.

ولا يقتصر الأمر على مجرد قياس عابر، بل يتغلغل التقرير الرقمي الناتج ليرصد 23 مؤشراً حيوياً، على رأسها معدل الأيض أثناء الراحة والحد الأقصى لاستهلاك الأكسجين، وهو المؤشر الذي بات الشغل الشاغل للباحثين عن حياة أطول وأكثر صحة لارتباطه الوثيق بانخفاض معدلات الوفيات وارتفاع اللياقة القلبية التنفسية.

ورغم أن التقنية لا تزال موجهة للمؤسسات الكبرى مثل الصالات الرياضية العالمية والفنادق الفاخرة، ودون أن تحمل حتى الآن صفة العلاج الطبي أو اعتماد إدارة الغذاء والدواء، إلا أن نقلها من قبضة المختبرات إلى متناول الاستخدام الذاتي يفتح الباب أمام مرحلة جديدة تصبح فيها المؤشرات الصحية الدقيقة جزءاً من روتيننا اليومي.