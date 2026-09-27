أظهرت دراسة أُجريت على البشر أن أربعة من بدائل السكر الشائعة قد تُحدث تغيرات في بكتيريا الأمعاء، وأن اثنين منها أثّرا في استجابة الجسم للغلوكوز خلال فترة التجربة. لكن الباحثين أكدوا أن النتائج لا تكشف الآثار الصحية لهذه التغيرات على المدى الطويل.

وشملت الدراسة، التي نُشرت عام 2022، 120 شخصاً اعتادوا تجنب المنتجات المحتوية على بدائل السكر. وقسّمهم الباحثون إلى ست مجموعات؛ تناولت أربع منها، لمدة أسبوعين، السكارين أو السكرالوز أو الأسبارتام أو الستيفيا، فيما تلقت مجموعة خامسة أكياساً تحتوي على الغلوكوز، ولم تتناول المجموعة السادسة أي مكمل. وكانت كميات بدائل السكر المستخدمة أقل من الحدود اليومية المقبولة.

ووجد الباحثون أن المواد الأربع غيّرت تكوين ووظيفة الميكروبات المعوية بدرجات متفاوتة. كما ارتبط تناول السكارين والسكرالوز بضعف ملحوظ في استجابة الغلوكوز لدى المشاركين مقارنة بمجموعات المقارنة، مع اختلاف الاستجابة من شخص إلى آخر. ولا تعني هذه النتيجة أن تناول أيٍّ منهما يسبب السكري أو السمنة.

وفي المقابل، توضح هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية أن بدائل السكر المعتمدة تخضع لتقييمات للسلامة قبل استخدامها، وتُعد بديلاً مقبولاً للسكر. وتشير إلى أن استبدال المشروبات السكرية بأخرى مُحلّاة من دون سعرات قد يساعد في خفض استهلاك الطاقة، بينما تتباين نتائج الدراسات التي تابعت أثرها في الوزن لفترات أطول.

وتؤكد جامعة جونز هوبكنز أن الدراسات البشرية تشير عموماً إلى سلامة بدائل السكر عند استهلاكها ضمن الحدود اليومية المقبولة. وبذلك تبقى نتائج الدراسة المتعلقة ببكتيريا الأمعاء والغلوكوز مؤشرات قصيرة المدى، تحتاج إلى دراسات أطول لتحديد ما إذا كانت تترتب عليها آثار صحية مستمرة.