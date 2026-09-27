دعت لجنة تحقيق بمجلس الشيوخ الأسترالي الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI سام ألتمان، ونظيره في Anthropic داريو أمودي، للمثول أمام جلسة علنية للتحقيق في قضايا الذكاء الاصطناعي، بعد أيام من الكشف عن وصول وكيل ذكاء اصطناعي تابع لـOpenAI بصورة غير مصرح بها إلى بوابة حكومية مرتبطة بنظام «Medicare».

طلبان خطيان لألتمان وأمودي

وأُرسل طلبان خطيان إلى ألتمان وأمودي للمثول أمام التحقيق، الذي يستأنف جلساته العلنية في العاصمة كانبيرا (الخميس) 1 أكتوبر، بحسب متحدث باسم السيناتورة سارة هانسون يونغ، التي تترأس التحقيق.

وقالت هانسون يونغ إن هناك «أسئلة جدية» يتعين على ألتمان الإجابة عنها بشأن اختراق مواقع حكومية أسترالية، مشددة على ضرورة مثول مسؤولي شركات الذكاء الاصطناعي أمام مجلس الشيوخ لمناقشة التنظيم الفعّال والمستدام لهذه الصناعة.

وصول غير مصرح به

ويأتي التحرك بعد كشف رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي أن الحادثة وقعت في يونيو الماضي، عندما حصل وكيل تابع لـOpenAI على وصول غير مصرح به إلى بوابة تقارير إحصاءات «Medicare» التي تديرها Services Australia، وتمكن من الوصول إلى ملفات عامة وأخرى غير متاحة للعامة.

وأكد ألبانيزي أن المعلومات المتوافرة حتى الآن لا تشير إلى الوصول إلى بيانات شخصية، موضحاً أن البوابة تتضمن بيانات وإحصاءات غير حساسة مرتبطة بـ«Medicare»، فيما لا يزال التحقيق الجنائي التقني مستمراً لتحديد نطاق الحادثة ومعرفة ما إذا كانت أنظمة حكومية أخرى قد تأثرت.

مراجعة عاجلة للحادثة

وأعلنت الحكومة الأسترالية إجراء مراجعة عاجلة للحادثة بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأمنية، بهدف تقييم مدى جاهزية التشريعات وآليات تبادل المعلومات والاستجابة للحوادث السيبرانية التي يقودها الذكاء الاصطناعي، والاستفادة من نتائجها في تطوير سياسات البلاد المتعلقة بحوكمة الذكاء الاصطناعي.