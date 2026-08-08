أمرت السلطات الكندية بإجلاء أكثر من 20 ألف شخص من منازلهم، مع اتساع حريق غابات سريع الانتشار في مقاطعة كولومبيا البريطانية غربي البلاد واقترابه من بلدات على بحيرة أوكاناجان.

وشملت أوامر الإجلاء جميع سكان بلدة سمرلاند، البالغ عددهم نحو 12 ألف نسمة، إضافة إلى نحو 8 آلاف شخص في بلدة بيتش لاند والمناطق المحيطة بها، فيما لم تحدد السلطات حتى الآن عدد المنازل التي دمرها الحريق.

وبدأ حريق «بالد رينج» مساء أمس، واتسع خلال ساعات إلى نحو 5 آلاف هكتار، قاطعاً مسافة تقارب 15 كيلومتراً باتجاه سمرلاند، فيما أعلنت السلطات المحلية حالة الطوارئ في المنطقة.

ووصف مسؤول في إدارة الطوارئ بمنطقة أوكاناجان-سيميلكامين الحريق بأنه من أسرع حرائق الغابات انتشاراً ونمواً التي شهدتها المنطقة.