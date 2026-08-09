تعرضت الفنانة المصرية منة شلبي لوعكة صحية مفاجئة، استدعت نقلها إلى أحد المستشفيات الخاصة في مصر، للخضوع لفحوصات طبية تمهيدًا لإجراء تدخل جراحي خلال الساعات القادمة.

آلام ومشكلات هضمية

وعانت منة شلبي من آلام حادة ومشكلات في الجهاز الهضمي منذ بداية الأسبوع، وفقًا لما أوردته تقارير صحفية، فيما تخضع حاليًا للرعاية الطبية وسط وجود أسرتها إلى جانبها.

ولم تعلن الفنانة المصرية حتى الآن تفاصيل حالتها الصحية أو طبيعة العملية الجراحية المقرر إجراؤها، فيما جاءت الوعكة بالتزامن مع ارتباطاتها الفنية، قبل أن تضطر إلى التوقف مؤقتًا لمتابعة وضعها الصحي والخضوع للعلاج اللازم.

أعمال منتظرة

وتنتظر منة شلبي عرض مسلسلها الجديد «عنبر الموت»، الذي تتعاون خلاله مع الكاتبة مريم نعوم والمخرج كريم الشناوي.

ويشارك في بطولة العمل إلى جانب منة شلبي كل من علي قاسم، ورشدي الشامي، وحليم الجندي، وهنادي عبدالخالق، وغفران محمد، وبسمة ماهر، ورضا إدريس، وعماد عزمي، وعبير فاروق، فيما يظهر أحمد خالد صالح ضيف شرف.