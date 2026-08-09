يستعد الفنان المصري تامر حسني لاستئناف نشاطه الغنائي، من خلال حفل جديد يجمعه بجمهوره في الساحل الشمالي، بعد فترة شهدت تأجيل عدد من ارتباطاته الفنية عقب وفاة والده.

احتفال بـ«مش هتكرر»

يقام الحفل يوم الجمعة 14 أغسطس في منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي، بالتزامن مع الاحتفاء بألبومه الجديد «مش هتكرر»، الذي يضم مجموعة من الأغنيات الجديدة.

ومن المنتظر أن يقدم تامر حسني خلال الحفل باقة من أبرز أعماله الغنائية، إلى جانب أغنيات من ألبومه الجديد، فيما تبدأ الفعاليات في السابعة مساءً.

طابع مختلف

حدد منظمو الحفل «الأبيض البوهيمي» زياً رسمياً للحضور، لإضفاء طابع مختلف على أجواء الأمسية.

وكان تامر حسني قد عاد إلى منصات التواصل الاجتماعي بعد غياب أعقب وفاة والده حسني شريف، واختار في أول ظهور له الترويج لألبومه الجديد «مش هتكرر»، من خلال نشر مقطع من إحدى أغنياته، مؤكداً إتاحة الألبوم عبر «يوتيوب» ومختلف منصات الاستماع.

ويضم الألبوم مجموعة متنوعة من الأغنيات بالتعاون مع عدد من صناع الموسيقى، من بينها أغنية «بنت مين»، التي تشهد عودة التعاون بين تامر حسني وعمرو مصطفى، من كلمات أمير طعيمة وتوزيع عادل حقي.