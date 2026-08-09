يصعب اختزال تجربة الفنان السعودي عبدالمحسن النمر، في نوع درامي واحد أو قالب أداء محدد، فمسيرته تشكلت عبر سنوات من التنقل بين الشخصيات المركّبة والاجتماعية والإنسانية، مع ميل واضح إلى اختيار الأدوار التي تمنحه مساحة لبناء الشخصية أكثر من الاكتفاء بالحضور التقليدي. هذه السمة جعلته من الممثلين الذين يراكمون حضورهم بالثبات، لا بالاندفاع، ويعتمدون على أثر الشخصية بعد انتهاء العمل أكثر من التعويل على وهجها المؤقت.

ينتمي النمر إلى مدرسة تمثيلية تقوم على الاقتصاد في الأداء، حيث تبدو تعبيرات الوجه، ونبرة الصوت، والإيقاع الهادئ عناصر أساسية في تشكيل الشخصية. لذلك، ينجح غالباً في تقديم شخصيات تحمل صراعات داخلية أو مواقف معقدة دون الحاجة إلى المبالغة في الانفعال، وهو أسلوب يمنح الأداء قدراً من الواقعية ويجعل الشخصية أكثر قرباً من المشاهد.

هذا النهج لا يخلو من التحديات، إذ يحتاج إلى نصوص متماسكة وشخصيات مكتوبة بعناية حتى يظهر أثر التفاصيل التي يبني عليها أداءه. وعندما تتوافر هذه العناصر، تتحول الشخصية إلى مساحة تكشف خبرته الطويلة في فهم الإيقاع الدرامي، وقدرته على منح كل دور ملامحه المستقلة بعيداً عن التكرار.

ويأتي انضمامه أخيراً إلى مسلسل «ليل خرمس» امتداداً لهذا التوجه، إذ يخوض تجربة درامية جديدة تقوم على التشويق والغموض في عمل من 10 حلقات، يجمعه بالفنانتين هدى حسين وأمل عرفة، ويستعد فريقه لانطلاق التصوير مطلع سبتمبر القادم. ويعكس هذا الاختيار استمرار رغبته في خوض تجارب متنوعة تبتعد عن النمط الواحد، خصوصاً مع توجه الدراما الخليجية نحو الأعمال القصيرة ذات الإيقاع السريع.

كما ينتظر النمر حضور آخر في موسم رمضان القادم، من خلال مسلسل «بيت هدام»، ما يؤكد استمراره في تنويع خياراته الفنية بين المشاريع الجماهيرية والأعمال التي تعتمد على البناء الدرامي للشخصية.

وتبدو القيمة الحقيقية للنمر، في قدرته على منح الشخصية حضوراً متدرجاً، فلا يكشف جميع أوراقها منذ المشهد الأول، بل يتركها تتشكل مع تطور الأحداث. وهي ميزة تجعل أداءه أقرب إلى التمثيل القائم على القراءة والفهم، لا على الاستعراض. لذلك يبقى واحداً من الأسماء التي حافظت على مكانتها في الدراما الخليجية من خلال الخبرة، والاتزان، والقدرة على مواكبة التحولات التي يشهدها الإنتاج التلفزيوني، دون التخلي عن هويته الفنية أو أسلوبه الهادئ في صناعة الشخصية.