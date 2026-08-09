تتجه الأنظار مجدداً إلى الفنان اللبناني فضل شاكر، بعدما كشفت تقارير إعلامية اقتراب طرح أعمال غنائية جديدة، في ظل استمرار التحضيرات لعودته إلى الساحة الفنية، بالتزامن مع تطورات يشهدها ملفه القضائي في لبنان.

ووفقاً لما أوردته وسائل إعلام فنية، يمتلك شاكر أكثر من 20 أغنية جاهزة جرى تسجيلها خلال الفترة الماضية، وتعمل إدارة أعماله على إعداد خطة لإطلاقها تدريجياً فور اكتمال الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضايا المتبقية، من دون الإعلان حتى الآن عن موعد رسمي لبدء الطرح.

وتشير المعلومات إلى أن الأعمال الجديدة تتنوع بين الأغنيات الرومانسية والطربية، في إطار خطة تهدف إلى إعادة تقديم شاكر لجمهوره العربي بصورة متدرجة، مع التركيز على المنصات الرقمية قبل أي عودة محتملة إلى الحفلات الغنائية.

ورغم تصاعد الترقب بين الجمهور، يبقى الإعلان الرسمي عن موعد إصدار الأغنيات مرتبطاً بما ستسفر عنه التطورات القانونية خلال الفترة القادمة، في وقت تؤكد فيه مصادر مقربة، أن جميع التحضيرات الفنية أصبحت شبه مكتملة، ولم يتبق سوى تحديد توقيت الإطلاق المناسب.