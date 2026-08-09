تحتفظ الشوارع الهادئة القريبة من مدينة تورينو بشمال إيطاليا بآثار واقعة مروعة، بعدما تحول خلاف مروري عابر إلى محاولة قتل متعمدة.

ففي تفاصيل الحادثة، أقدم سائق سبعيني على دهس مجموعة من راكبي الدراجات الهواة بسيارته بشكل متعمد، إثر مشادة كلامية نشبت بينهم على الطريق. وقد أسفر الاعتداء عن إصابة أربعة دراجين بجروح بالغة؛ نُقل أحدهم بحالة حرجة للغاية، بينما استدعت خطورة إصابات اثنين آخرين نقلهما بواسطة الإسعاف الجوي، إثر تعرضهما لكسور مضاعفة وإصابات جسيمة.

وفي سياق التحقيقات، أشارت الشرطة الإيطالية إلى أن الجاني البالغ من العمر 73 عاماً وُضع رهن الإقامة الجبرية، في انتظار استكمال محاكمته بمجموعة من التهم الثقيلة، تشمل الاعتداء، والتسبب في إصابات خطيرة، والشروع في القتل على خلفية نزاع مروري.

وتعود جذور الأزمة بحسب المعطيات الأولية، إلى استيائ السائق من قيام مجموعة مكونة من ستة دراجين باعتلاء مساحة من الطريق الواقع بين بلدتي "لانزو تورينيزي" و"كواسولو". وعقب إطلاقه لمنبه السيارة بغضب لتجاوزهم، بادله الدراجون إشارات احتجاجية، وهو ما أشعل فتيل التوتر بين الطرفين.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد؛ إذ توقف السائق فجأة ليعود بسيارته إلى الخلف داهساً أربعة منهم، قبل أن يكرر فعلته ويصدمهم للمرة الثانية. وبينما سارع بقية الدراجين بتدوين رقم لوحة المركبة، بادر السائق بتسليم نفسه لاحقاً للسلطات الأمنية.

يُذكر أن الطرق الإيطالية عادة ما تشهد إقبالاً كثيفاً من هواة ركوب الدراجات، لا سيما في عطلات نهاية الأسبوع؛ حيث يُعد المسرح الذي شهد الحادثة أحد الوجهات المفضلة والشهيرة في المنطقة، نظراً لجمال طبيعته وتحديات صعوده التي تجذب عشاق هذه الرياضة.