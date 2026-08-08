فيما يعود (الثلاثاء) القادم مديرو ومديرات المدارس والإداريون والإداريات، بما فيهم المكلفون بالتوجيه الطلابي ورواد النشاط ومحضرو المختبرات بمدارس التعليم العام بمراحلها الثلاث للبنين والبنات في مناطق ومحافظات السعودية، لمباشرة أعمالهم بعد تمتعهم بالإجازة الصيفية استعداداً لانطلاقة العام الدراسي الجديد، تستعد الكوادر الإدارية في إدارات التعليم في مكة المكرمة والمدينة المنورة ومحافظتي جدة والطائف لمباشرة أعمالهم اعتباراً من (الأحد) القادم الثالث من شهر ربيع الأول.

وتضمن التقويم الدراسي للإدارات التعليمية الأربع المستثناة أن تكون عودة المعلمين والمعلمات إلى المدارس (الأحد) ما بعد القادم الموافق العاشر من شهر ربيع الأول، فيما ستكون الانطلاقة الفعلية للدراسة مع عودة الطلاب والطالبات إلى مقاعد الدراسة وذلك يوم السابع عشر من ربيع الأول.

يشار إلى أن التقويم الدراسي لكافة الإدارات التعليمية، بما فيها الإدارات الأربع، سيكون موحداً في الإجازات المدرسية طوال العام، بما فيها إجازة عيد الفطر، عدا إجازة عيد الأضحى التي ستبدأ في جميع الإدارات في الأول من شهر ذي الحجة وتستمر حتى يوم السادس عشر من الشهر نفسه، فيما ستبدأ إجازة عيد الأضحى في الإدارات الأربع يوم الثالث والعشرين من شهر ذي القعدة إلى يوم السادس عشر من ذي الحجة، وذلك مراعاة لأعمال وظروف موسم الحج.

وتضمن التقويم أن تكون بداية الإجازة الصيفية لكافة الإدارات يوم التاسع عشر من شهر محرم لعام 1449هـ، فيما تبدأ إجازة الإدارات الأربع يوم السادس والعشرين من شهر محرم.