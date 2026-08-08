توفي خورخي ميسي، والد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ووكيل أعماله، عن عمر ناهز 68 عامًا، في أحد المستشفيات بمدينة روزاريو الأرجنتينية، بعد صراع طويل مع المرض.

وأفادت تقارير أرجنتينية، نقلًا عن صحيفة «إنفوباي» بأن خورخي ميسي فارق الحياة مساء الجمعة، نحو الساعة العاشرة ليلًا، داخل إحدى العيادات في روزاريو، مسقط رأس نجله، بعد تدهور حالته الصحية خلال الفترة الأخيرة.

وتأتي وفاة خورخي ميسي بعد أسابيع من خضوعه لمتابعة طبية بسبب أزمة صحية كانت عائلته قد أكدت في يونيو الماضي أنها تتطلب رعاية ومتابعة طبية، مع التشديد آنذاك على خصوصية حالته الصحية ورفض التكهنات بشأنها.

الأب الذي رافق ميسي في طريق المجد

لم يكن خورخي ميسي مجرد والد لأحد أشهر لاعبي كرة القدم في التاريخ، بل كان أحد أبرز الشخصيات التي رافقت مسيرة نجله منذ خطواته الأولى في عالم كرة القدم.

بدأ خورخي دوره مع ليونيل من ملاعب روزاريو، وكان مدربًا له في بداياته مع نادي «غراندولي»، قبل انتقاله إلى صفوف نيويلز أولد بويز. ومع ظهور موهبة نجله الاستثنائية، تحول تدريجيًا من أب ومدرب إلى مدير لأعماله ووكيل له.

وعندما كان ليونيل في الثالثة عشرة من عمره، انتقل خورخي برفقته إلى إسبانيا، في خطوة شكلت نقطة تحول حاسمة في حياة اللاعب، بعدما سعى إلى تأمين فرصة لنجله في أكاديمية نادي برشلونة والتوصل إلى اتفاق بشأن علاجه من مشكلة تتعلق بالنمو. واستقر الأب والابن في إسبانيا لفترة، بينما بقي باقي أفراد الأسرة في روزاريو.

ومع مرور السنوات، أصبح خورخي ميسي الوكيل والمسؤول الأبرز عن إدارة الشؤون المهنية والتجارية لنجله، ولعب دورًا في عدد من أبرز محطات مسيرته، من برشلونة إلى باريس سان جيرمان ثم انتقاله إلى إنتر ميامي.

من مصنع للصلب إلى إدارة مسيرة أحد أعظم لاعبي العالم

قبل أن يرتبط اسمه بإدارة مسيرة نجله، عمل خورخي ميسي مشرفًا في مصنع للصلب في الأرجنتين، قبل أن يتحول تدريجيًا إلى عالم إدارة اللاعبين والأعمال الرياضية مع صعود نجله إلى قمة كرة القدم العالمية.

وظل خورخي حاضرًا إلى جانب ميسي في العديد من المحطات المهمة في مسيرته، وكان أحد أقرب الأشخاص إليه على المستويين الشخصي والمهني، فيما حافظت عائلة ميسي على ارتباط وثيق بمدينة روزاريو التي شهدت بدايات اللاعب الأسطوري.

وتأتي وفاة خورخي ميسي في وقت يواصل فيه نجله مسيرته الكروية، بعدما أصبح أحد أكثر اللاعبين تتويجًا وإنجازًا في تاريخ كرة القدم، وقاد منتخب الأرجنتين إلى الفوز بكأس العالم 2022 في قطر، إلى جانب مسيرة حافلة مع برشلونة وباريس سان جيرمان وإنتر ميامي.