انتظم الظهير الأيمن البرتغالي جواو كانسيلو في معسكر الهلال الإعدادي للموسم الجديد 2026-2027 اليوم (الجمعة) في انتظار حسم مستقبله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر منصة «إكس» صوراً لوصول كانسيلو وثيو هيرنانديز إلى مقر النادي الجديد، «مركز الماجدية الرياضي»، للانتظام في تدريبات الفريق.

إعارة ناجحة مع برشلونة

يُذكر أن كانسيلو انضم إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، بعد خروجه من حسابات مدرب الهلال سيموني إنزاغي.

وشارك الظهير البرتغالي في 23 مباراة تحت قيادة المدرب هانز فليك بمختلف المسابقات، سجل خلالها هدفين، وقدم 4 تمريرات حاسمة.

ما مصير كانسيلو؟

كانت تقارير صحفية إسبانية قد ذكرت هذا الأسبوع أن برشلونة توصل إلى اتفاق مع كانسيلو للانضمام إليه بشكل نهائي قادماً من الهلال خلال الصيف الحالي، إذ لا يرغب اللاعب البرتغالي في ارتداء قميص أي نادٍ آخر سوى «البلوغرانا».

وأضافت التقارير أن الإعلان الرسمي عن الصفقة لا يزال مرهوناً بإنهاء بعض الإجراءات والتفاصيل الضريبية.