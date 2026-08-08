تسود حالة من الترقب والقلق في الأوساط الرياضية بشأن مصير قائمة المرشح لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم حاتم خيمي، وسط أنباء عن احتمالية استبعاده من سباق الانتخابات بقرار من اللجنة، دون اتضاح الأسباب حتى الآن.



وفي المقابل، تشير الأنباء المتداولة إلى استمرار قائمة رئيس القادسية السابق بدر الرزيزاء في سباق الترشح، إلى جانب قائمة رئيس النادي الأهلي السابق خالد العيسى.



ويأتي هذا الترقب على الرغم من تجاوز خيمي المقابلة الشخصية بنجاح، الأمر الذي زاد من حالة التساؤل حول ما قد تشهده المرحلة القادمة من إجراءات وقرارات تتعلق بالقوائم المرشحة.



كما أثارت انسحابات بعض المرشحين، التي لم تتضح أسبابها بصورة كاملة، حالة من الجدل في الوسط الرياضي، وسط مخاوف وتكهنات بشأن احتمالية وجود ترتيبات قد تصب في مصلحة مجالس إدارة مرشحة على حساب أخرى.



وحتى صدور بيان رسمي، تبقى هذه المخاوف في إطار الأنباء والتكهنات غير المؤكدة، وسط انتظار إعلان لجنة الانتخابات في الاتحاد السعودي لكرة القدم وحسم موقف القوائم المرشحة بشكل رسمي.