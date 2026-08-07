اختتم فريق القادسية مبارياته الودية استعداداً للموسم الجديد بفوز على الرفاع الشرقي البحريني بنتيجة 6-2، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن المرحلة الأخيرة من البرنامج الإعدادي قبل انطلاق منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.



وجاءت المباراة للوقوف على جاهزية اللاعبين، ووضع اللمسات النهائية، إلى جانب تطبيق عدد من الجوانب الفنية والتكتيكية.



وافتتح الرفاع الشرقي التسجيل عند الدقيقة (21)، قبل أن يرد القادسية سريعاً بهدف التعادل عن طريق جوليان كينيونيس في الدقيقة (23). وأضاف أوتافيو الهدف الثاني عند الدقيقة (33)، ثم عزز جوليان النتيجة بإحراز الهدف الثالث وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة (45)، لينتهي الشوط الأول بتقدم القادسية 3-1.



وفي الشوط الثاني، واصل القادسية تفوقه، إذ سجل الإيطالي ماتيو ريتيغي الهدف الرابع، قبل أن يضيف الفريق الهدف الخامس عن طريق هدف عكسي من مدافع الرفاع الشرقي، وقلص الفريق البحريني الفارق بتسجيله الهدف الثاني عند الدقيقة (63)، قبل أن يختتم محمد القحطاني أهداف الفرسان بالهدف السادس، لتنتهي المواجهة بفوز بنتيجة 6-2.



وجاء برنامج إعداد القادسية للموسم الجديد على مرحلتين، إذ انطلقت المرحلة الأولى في إسبانيا، وخاض خلالها الفريق 3 مباريات ودية، قبل أن تستكمل التحضيرات في الخبر بإقامة مباراتين وديتين، ليختتم بذلك برنامجه الإعدادي بـ5 مواجهات هدفت إلى رفع الجاهزية البدنية والفنية، والوصول إلى أفضل مستوى قبل انطلاق المنافسات الرسمية.



ويطوي القادسية بذلك صفحة مبارياته الودية، بعدما استثمر فترة الإعداد في رفع الجاهزية البدنية والفنية للاعبين، استعداداً لانطلاق مشواره في دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث يستهل الموسم بمواجهة الشباب يوم 13 أغسطس في العاصمة الرياض.