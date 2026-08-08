مقابر وبيوت وصوامع.. كشف أثري يوثق 4 آلاف عام من تاريخ الدلتا في مصر

كشفت أعمال الحفائر الأثرية في منطقة آثار كوم الخلجان بمحافظة الدقهلية المصرية عن سجل حضاري يمتد لآلاف السنين، بعدما نجحت بعثة أثرية مصرية تابعة للمجلس الأعلى للآثار في العثور على جبانة تعود جذورها إلى عصر ما قبل الأسرات، واستمر استخدامها حتى العصرين اليوناني والروماني، إلى جانب منطقة سكنية ترجع إلى عصر الانتقال الثاني واستمر استخدامها حتى عصر الدولة الحديثة.

وبحسب بيان رسمي صدر عن وزارة السياحة والآثار المصرية، اليوم (السبت)، يقدم الكشف الجديد صورة متكاملة عن تطور الاستيطان البشري والممارسات الجنائزية وأنماط الحياة في منطقة شرق الدلتا عبر عصور تاريخية متعاقبة، بما يضيف معلومات مهمة إلى دراسة تطور الحضارة المصرية القديمة وتفاعل سكان المنطقة مع بيئتهم الطبيعية.

وأكد وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، أن الكشف يمثل إضافة علمية مهمة تساعد على تعميق فهم تاريخ الدلتا وتطورها الحضاري.

وقال إن هذا الاكتشاف يعكس، في الوقت نفسه، الكفاءة العلمية والخبرة التي يتمتع بها الأثريون المصريون، الذين يواصلون تحقيق اكتشافات أثرية بارزة بأيادٍ مصرية، فضلًا عن دعم جهود الوزارة في إبراز ثراء وتنوع التراث الحضاري الذي تزخر به مصر.



كوم الخلجان.. سجل أثري يمتد آلاف السنين

من جانبه، أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الدكتور هشام الليثي، أن نتائج الحفائر تبرز الأهمية الأثرية لموقع كوم الخلجان، باعتباره أحد المواقع الواعدة في منطقة شرق الدلتا.



وأوضح أن الموقع يقدم سجلًا متكاملًا لتطور أنماط الاستيطان والممارسات الجنائزية، إلى جانب طبيعة العلاقة بين الإنسان والبيئة المحيطة به، بدءًا من عصور ما قبل التاريخ وصولًا إلى العصرين اليوناني والروماني.

وأشار إلى أن أعمال الحفائر لا تزال مستمرة في الموقع، مع توفير جميع أوجه الدعم اللازمة للبعثة الأثرية، بهدف استكمال أعمال البحث والكشف عن المزيد من الأسرار التي لا تزال مدفونة في المنطقة.

أقدم المكتشفات تعود إلى الألف الرابع قبل الميلاد

وأوضح رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار محمد عبد البديع، أن أقدم المكتشفات التي عثرت عليها البعثة تعود إلى حضارة مصر السفلى، المعروفة باسم «بوتو الأولى وبوتو الثانية»، والتي ترجع إلى النصف الأول من الألف الرابع قبل الميلاد.

وعثرت البعثة على مجموعة من المقابر ذات الحفر البيضاوية البسيطة، التي نُحتت في الطبقة الرملية، واحتوت على دفنات اتخذت أوضاعًا جنائزية متنوعة، بما يعكس اختلاف طقوس الدفن التي كانت متبعة خلال تلك الفترة المبكرة.



واتسمت المقابر ببساطة الأثاث الجنائزي، الذي اقتصر بصورة أساسية على أوانٍ فخارية صغيرة مصنوعة يدويًا، إلى جانب بعض أصداف المحار البحري.

وتشير كثافة الدفنات التي عُثر عليها في الموقع إلى وجود تجمع سكاني كبير بالمنطقة خلال تلك الحقبة المبكرة من تاريخ مصر.

مساكن وصوامع وأفران تكشف الحياة اليومية

ولم تقتصر الاكتشافات على المقابر، إذ نجحت البعثة في الكشف عن منطقة سكنية ومجموعة أخرى من المقابر تعود إلى عصر الانتقال الثاني، واستمر استخدامها حتى عصر الدولة الحديثة.



وتضم المنطقة السكنية بقايا مبانٍ شُيدت من الطوب اللبن، إلى جانب صوامع كانت مخصصة لتخزين الحبوب، وأفران ومواقد، وهي مكتشفات تقدم صورة واضحة عن تفاصيل الحياة اليومية والأنشطة الاقتصادية التي مارسها سكان الموقع خلال تلك الفترة.

كما عثرت البعثة على مجموعة من الجدران المتعرجة المعروفة باسم Sinusoidal Walls، وهي عناصر معمارية مميزة انتشرت منذ عصر الدولة الوسطى وحتى الدولة الحديثة، وكانت تحيط بالمباني السكنية والجنائزية.

وأسفرت الحفائر كذلك عن مجموعة متنوعة من اللقى الأثرية، شملت أواني فخارية وأدوات حجرية، إلى جانب كميات كبيرة من عظام الأسماك والطيور والحيوانات.

وتقدم هذه البقايا الحيوانية معلومات مهمة عن النظام الغذائي والعادات المعيشية لسكان المنطقة خلال عصر الانتقال الثاني، بما يساعد الباحثين على تكوين صورة أكثر وضوحًا عن طبيعة الحياة اليومية في الموقع.

آثار الهكسوس تظهر في المنطقة

وأشار محمد عبد البديع إلى أن البعثة عثرت أيضًا على عدد من المقابر التي ترجع إلى الفترة الممتدة من الأسرة الخامسة عشرة وحتى الأسرة السابعة عشرة، إضافة إلى بدايات عصر الدولة الحديثة.

وتؤكد هذه المقابر استمرار الاستيطان في المنطقة خلال فترة الهكسوس، خاصة مع قرب الموقع من عاصمتهم «أواريس» في شرق الدلتا.

وتنوعت المقابر المكتشفة بين مصاطب ومقابر ذات كورنيش، فيما أظهرت الدراسات الأولية تنوعًا واضحًا في أوضاع الدفن، والفئات العمرية، والعادات والممارسات الجنائزية التي اتبعها سكان المنطقة.

وضمت المقابر أثاثًا جنائزيًا متنوعًا، شمل الحلي والتمائم والجعارين، إلى جانب الأدوات والأسلحة البرونزية، فضلًا عن مجموعة من الأواني الفخارية والقنينات المعروفة باسم «تل اليهودية»، والتي تعد من السمات المميزة لهذه الفترة التاريخية.

مقبرة من بدايات الأسرة الثامنة عشرة

من جانبه، أوضح رئيس الإدارة المركزية لآثار الوجه البحري الدكتور هشام حسين، أن أعمال البعثة أسفرت عن نتائج علمية متميزة، من بينها الكشف عن مقبرة مبنية بالطوب اللبن تعود إلى أوائل الأسرة الثامنة عشرة.

واحتوت المقبرة على مجموعة من الأواني الفخارية والأدوات البرونزية، كما كشفت الحفائر عن أساسات مبنى ذي جدران سميكة شُيدت من الطوب اللبن.

وعُثر على أرضية المبنى على كسرات فخارية وأدوات حجرية تؤرخ لبدايات عصر الدولة الحديثة، ما يضيف دليلًا جديدًا على استمرار النشاط والاستيطان في الموقع خلال تلك المرحلة.

دفنة طفل داخل أمفورتين في العصر البطلمي

أما بالنسبة إلى العصر البطلمي، فقد كشفت الحفائر عن عدد من حفر الدفن البسيطة، كان من بينها دفنة لطفل وُضع داخل أمفورتين أُعيد استخدامهما كوعاء للدفن.

ويُعد هذا الأسلوب أحد الأساليب الجنائزية المعروفة خلال العصر البطلمي، كما يمثل دليلًا جديدًا على استمرار استخدام موقع كوم الخلجان عبر العصور التاريخية المختلفة.

ويكشف تنوع المكتشفات، بدءًا من المقابر الأقدم التي تعود إلى حضارة مصر السفلى، مرورًا بفترة الهكسوس والدولة الحديثة، ووصولًا إلى العصر البطلمي والعصرين اليوناني والروماني، عن الأهمية التاريخية للموقع، الذي يبدو أنه كان مركزًا للاستيطان البشري والنشاط الجنائزي على مدى فترات زمنية طويلة.

وتتواصل أعمال الحفائر في منطقة آثار كوم الخلجان، وسط توقعات بالكشف عن مزيد من الأدلة التي قد تسهم في فهم تاريخ شرق الدلتا وتطور مجتمعاتها وأنماط الحياة فيها عبر آلاف السنين.