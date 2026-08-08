أعلنت وزارة الدفاع السورية مقتل أحد جنودها وإصابة اثنين آخرين (السبت)، إثر تعرضهم لهجوم شرق دير الزور.

وأفادت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع لوكالة «سانا» الرسمية، بأن الجنود تعرضوا لهجوم من قبل مجهولين في بلدة جديد بكارة شرق دير الزور، ما أدى إلى مقتل أحدهم وإصابة اثنين آخرين.



وقُتل أحد جنود الجيش السوري في السابع عشر من شهر يوليو الماضي، إثر تعرضه لهجوم من قبل مجهولين في قرية السعدة جنوب محافظة الحسكة.



وأعلنت قوى الأمن الداخلي السورية أمس (الجمعة) تحييد عنصرين من تنظيم داعش الإرهابي، كانا يزرعان عبوة ناسفة في منطقة السيدة زينب بريف دمشق، أثناء تنفيذ إحدى الدوريات الليلية مهامها على الطرق المؤدية إلى الثكنات والمراكز الحكومية في المنطقة.



وقالت قوى الأمن الداخلي، في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية، إن عناصر الدورية اشتبهوا بشخصين ملثمين يتمركزان على جانب الطريق، ولدى محاولة إيقافهما للتحقق من هويتهما، بادرا بإطلاق النار باتجاه العناصر، ما أدى إلى اندلاع اشتباك انتهى بتحييدهما.



وأضافت أنه بالتحقق من الموقع، تبيّن أن المشتبهين كانا يعملان على زرع عبوة ناسفة تمهيداً لتنفيذ عمل إرهابي يستهدف إحدى الجهات الحكومية، كما عُثر بحوزتهما على عبوات ناسفة وأسلحة، وتبيّن ارتباطهما بتنظيم داعش الإرهابي.



وأكد البيان أن وزارة الداخلية تواصل جهودها الأمنية لمكافحة الإرهاب وحماية المواطنين وترسيخ الأمن والاستقرار، إذ أحبطت قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة العديد من المخططات الإرهابية التي كان التنظيم يخطط لتنفيذها خلال الفترة الماضية.