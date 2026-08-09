أحبط الجيش اليمني في مديرية المخا غرب تعز اليوم (الأحد) هجومين، أحدهما بالمسيرات كان يستهدف محطة الطاقة الشمسية في المديرية، والآخر بالزوارق المفخخة، التي جرى تفجيرها قبالة الميناء.



وقال مصدر عسكري يمني إن نحو 16 مسيرة حوثية جرى التعامل معها وتدميرها قبل تمكنها من استهداف محطة الطاقة، مبيناً أن الصواريخ والمسيرات الحوثية استهدفت بـ30 صاروخاً الميناء وسكن الأطباء في أحد المستشفيات، وسقط جزء منها قرب مقر قناة الجمهورية.



وذكر المصدر أن الهجوم الحوثي تزامن مع محاولة استخدام زوارق مفخخة لاستهداف ميناء المخا والسفن التجارية الراسية في رصيف الميناء، لكن القوات الحكومية أحبطتها.



وذكر المصدر أن شظايا الصواريخ طالت مناطق ومرافق مدنية وسكنية، بينها فنادق وشقق سكنية، ومحيط تجمعات للمواطنين قرب الجوازات والأحوال المدنية.



وكانت مصادر طبية قد أكدت مقتل 3 عسكريين و5 مدنيين وجرح آخرين جراء الهجوم على ميناء المخا، مبينة أن محاولة استهداف الميناء والسفن التجارية الراسية فيه بواسطة زورق مفخخ تؤكد حالة الفشل الحوثي واللجوء لاستهداف مواقع وبنية تحتية مدنية.



ولفتت إلى استمرار التعامل مع الأهداف الجوية والزوارق المفخخة الحوثية.



من جهة أخرى، زار محافظ الحديدة الدكتور الحسن طاهر عدداً من المصابين جراء قصف بمسيّرة حوثية استهدف منازل مدنيين في مديرية حيس، وذلك بعد ساعات من نجاته من هجوم حوثي استهدف منزله.



واطلع المحافظ على أوضاع الجرحى ومستوى الرعاية الطبية المقدمة لهم، مؤكداً اهتمام السلطة المحلية بمتابعة حالتهم وتوفير احتياجاتهم العلاجية.