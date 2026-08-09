قاد النجم المصري عمر مرموش فريقه مانشستر سيتي للفوز على أتلتيكو مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت اليوم (الأحد) في هونغ كونغ، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد 2026-2027.

أهداف المباراة

أنهى أتلتيكو مدريد الشوط الأول متقدماً بهدف نظيف سجله خورخي دومينغيز في الدقيقة 43، لكن عمر مرموش قلب الطاولة لمانشستر سيتي في الشوط الثاني بتسجيل هدفين في الدقيقتين 57 و59، قبل أن يختتم ريان آيت نوري أهداف السيتي في الدقيقة 90.

صدام قوي ضد أرسنال

بهذه المباراة، اختتم مانشستر سيتي جولته الآسيوية التحضيرية للموسم الجديد، وسيعود إلى إنجلترا لمواجهة أرسنال في كأس الدرع الخيرية الأحد القادم.

ويخوض مانشستر سيتي مباراة كأس الدرع الخيرية بصفته بطل النسخة الأخيرة من كأس الاتحاد الإنجليزي، بينما يشارك أرسنال بصفته بطل الدوري الإنجليزي.