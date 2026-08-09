أعلنت منصة «قبول» إتاحة الاستفادة من المقاعد الشاغرة المتبقية بعد انتهاء مراحل القبول السابقة، وذلك في عدد من الجامعات الحكومية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وفق آلية مرحلة استمرارية الفرص المتبقية.

وأوضحت المنصة أن الاستفادة من هذه المرحلة تتطلب تحقق الطالب من الشروط والمعايير المعلنة من قبل الجهة التعليمية، وألا تقل الدرجة الموزونة عن الحد الأدنى للدرجة التي تم القبول عليها في المرحلة السابقة، مشيرة إلى أن القبول عند التقديم على استمرارية الفرص المتبقية يكون مباشرًا.

وبيّنت أن الاستفادة من مرحلة استمرارية الفرص المتبقية تكون لمرة واحدة فقط، داعية الطلبة إلى متابعة المنصة والاستفادة من المقاعد الشاغرة وفق المواعيد والإجراءات المحددة.

وأشارت إلى أن مرحلة استمرارية الفرص المتبقية تبدأ من 9 أغسطس، وتستمر حتى نهاية المرحلة أو اكتمال شغل المقاعد الشاغرة، أيهما أسبق.