تأكيداً لما انفردت به «عكاظ» في السادس من أغسطس 2026، تحت عنوان «بشرى للراقي.. عودة صانع الألعاب»، شارك صانع ألعاب الأهلي الدولي الأرميني إدوارد سبيرتسيان في التدريبات الجماعية للفريق أمس (السبت)، بعد تعافيه من الإصابة الخفيفة التي تعرض لها خلال المواجهة الودية أمام الاتفاق.



وكانت «عكاظ» قد كشفت أن الفحوصات الأولية التي خضع لها سبيرتسيان أثبتت سلامته وعدم حاجته إلى برنامج علاجي، وأن اللاعب سيكون جاهزاً للعودة إلى التدريبات والمشاركة مع الفريق في الاستحقاقات القادمة، وهو ما تأكد بمشاركته بصورة طبيعية في الحصة التدريبية.



وجاءت عودة سبيرتسيان بالتزامن مع انطلاق العمل الميداني للمدرب الهولندي مارينو بوسيتش مع الفريق، إذ قاد التدريبات الجماعية وبدأ في تطبيق أفكاره الفنية والتكتيكية استعداداً للموسم الرياضي الجديد.



وعلمت مصادر «عكاظ» أن بوسيتش عقد اجتماعاً مع اللاعبين، استعرض خلاله أبرز الجوانب الفنية والتكتيكية التي يعتزم الاعتماد عليها خلال الموسم، وشرح لهم ملامح أسلوب العمل الذي سيطبقه في المرحلة القادمة، مطالباً اللاعبين برفع مستوى التركيز والانضباط وتنفيذ المتطلبات الفنية، والعمل بروح جماعية من أجل تحقيق الأهداف المرسومة والمنافسة على البطولات.



وينتظر الأهلي موسماً حافلاً بالاستحقاقات المحلية والقارية والدولية، إذ يشارك في دوري روشن السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر السعودي، ودوري أبطال آسيا للنخبة، إلى جانب كأس القارات للأندية، ما يضع الجهاز الفني بقيادة بوسيتش أمام تحدٍ كبير لتجهيز الفريق فنياً وبدنياً والمحافظة على جاهزية عناصره طوال الموسم.



ورغبة بوسيتش في الوقوف على جاهزية جميع عناصره وتطبيق أفكاره قبل انطلاق المواجهات الرسمية، في موسم يتطلع خلاله الأهلي إلى مواصلة حضوره على منصات التتويج والمنافسة بقوة على الألقاب المحلية والقارية والدولية.