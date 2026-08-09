أزالت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والبيت الأبيض أغاني نجمة البوب تايلور سويفت من عدد من مقاطع الفيديو المنشورة عبر الإنترنت، في خطوة تأتي بعد دعوات من عشرات الفنانين لوقف استخدام أعمالهم في المحتوى المرتبط بإدارة ترمب.

وذكرت صحيفة «تليغراف» أن الأغاني التي كانت قد ظهرت في مقاطع نشرتها حملة ترمب والبيت الأبيض خلال الأشهر الماضية اختفت من النسخ المنشورة على الإنترنت، في وقت تتزايد فيه اعتراضات فنانين على استخدام أعمالهم في رسائل سياسية أو دعائية من دون موافقتهم.

وكانت حملة ترمب قد استخدمت خلال الأسبوع الماضي أغنيتين لسويفت على حسابها في منصة «تيك توك»، من بينهما مقطع حمل عبارات ساخرة مستوحاة من عناوين وكلمات أغانيها، تضمنت «أحمر.. نسخة دونالد ترمب» و«لن نعود معاً أبداً.. إدارة بايدن-هاريس».

وفي يونيو الماضي، نشرت الحملة مقطع فيديو قصيراً تضمن أغنية سويفت الجديدة «كنت أعرف ذلك، كنت أعرفك»، من فيلم «حكاية لعبة 5»، ورافق الفيديو تعليق يشيد بترمب ويصفه بأنه الشخص الأكثر حباً للولايات المتحدة والشعب الأمريكي.

كما سبق للبيت الأبيض أن استخدم إحدى أغاني سويفت في أبريل الماضي ضمن مقطع فيديو يوثق لقاء أفراد طاقم مهمة «أرتميس 2» الفضائية بالرئيس الأمريكي، ما أضاف إلى الجدل بشأن استخدام موسيقى النجمة في محتوى صادر عن الإدارة الأمريكية.

وتأتي إزالة الأغاني في ظل دعوات أوسع من فنانين إلى إدارة ترمب بعدم استخدام أعمالهم في المواد السياسية، وكانت أسماء بارزة، من بينها سابرينا كاربنتر وأريانا غراندي، من بين الفنانين الذين اعترضوا على استخدام موسيقاهم أو طالبوا بعدم ربط أعمالهم بسياسات الرئيس الأمريكي.

وتحظى مسألة استخدام الأغاني في الحملات السياسية بحساسية خاصة في الولايات المتحدة، إذ يمكن لأصحاب الحقوق الاعتراض على استخدام أعمالهم في سياقات توحي بتأييدهم لمرشح أو حزب أو سياسة معينة، كما أن استخدام التسجيلات الموسيقية يخضع لقواعد حقوق النشر والتراخيص، بحسب طبيعة الاستخدام والمنصة والجهة التي تستخدم العمل.

وتحمل القضية بعداً سياسياً إضافياً في حالة سويفت، التي سبق أن دخلت في مواجهة علنية مع ترمب، فقد أعلنت النجمة في انتخابات 2024 تأييدها كامالا هاريس، منافسة ترمب آنذاك، بعد مناظرة انتخابية بينهما، بينما كانت قد انتقدت ترمب في انتخابات 2020، مؤكدة معارضتها لإعادة انتخابه.

ورد ترمب في مناسبات عدة على مواقف سويفت السياسية، ووصل التوتر بين الطرفين إلى حد نشره عبارات هجومية ضدها على منصته للتواصل الاجتماعي، ما جعل استخدام أغانيها في محتوى مرتبط به موضع اهتمام سياسي وإعلامي واسع.

ورغم أن سويفت لم تدل أخيراً بموقف جديد من ترمب، إلا أن إزالة أغانيها من المقاطع المنشورة من جانب حملته والبيت الأبيض تعيد تسليط الضوء على العلاقة المتوترة بين الرئيس الأمريكي والنجمة التي تتمتع بقاعدة جماهيرية ضخمة وتأثير سياسي وثقافي واسع.

ولا يعني حذف المقاطع أو إزالة الموسيقى منها بالضرورة وجود تسوية معلنة بين الطرفين، فيما يبقى استخدام أعمال الفنانين في الحملات والمحتوى السياسي موضوعاً حساساً في الولايات المتحدة، خصوصاً عندما يكون الفنان قد أعلن صراحة موقفاً سياسياً مناهضاً للشخص أو الجهة التي تستخدم أعماله.