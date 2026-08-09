ضرب زلزال بقوة 4.3 درجة على مقياس (ريختر)، صباح اليوم، منطقة شمال غربي محافظة حلب في سورية، وفق ما أعلن المركز الوطني للزلازل.

وأوضح المركز أن الهزة وقعت على بعد نحو 107 كيلومترات (شمال غربي مدينة حلب)، على امتداد فوالق البحر الميت، وهي منطقة تُعد من أكثر المناطق نشاطاً زلزالياً في شرق المتوسط.

وتشهد مناطق شمال وشمال غرب سورية منذ مطلع العام سلسلة هزات أرضية خفيفة إلى متوسطة، تعود إلى الطبيعة التكتونية المعقدة للمنطقة التي تقع على تماس بين الصفائح العربية والأناضولية، ما يجعلها عرضة لاضطرابات جيولوجية متكررة.

وتأتي الهزة الجديدة بعد أيام من تسجيل نشاط زلزالي مشابه في محيط إدلب واللاذقية، ما دفع الجهات المختصة إلى متابعة الوضع الجيولوجي بشكل مستمر.

وأكدت مصادر محلية أن الهزة شعر بها السكان في بعض المناطق القريبة من الحدود السورية–التركية، دون تسجيل أضرار بشرية أو مادية حتى اللحظة، فيما شددت الجهات المختصة على ضرورة التزام إجراءات السلامة، خاصة في المناطق التي تضم أبنية متضررة من زلزال فبراير 2023.

ويواصل المركز الوطني للزلازل مراقبة النشاط الزلزالي في المنطقة، وسط توقعات بحدوث هزات ارتدادية خفيفة خلال الساعات المقبلة، وهو أمر طبيعي في مثل هذه الحالات، بحسب خبراء الجيولوجيا.