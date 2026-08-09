غيّب الموت السفير الفلسطيني لدى مصر دياب اللوح، الذي وافته المنية صباح اليوم (الأحد)، في القاهرة، عن عمر ناهز 67 عاماً.



ونعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، السفير دياب اللوح، ووصفه في بيان صادر عن السفارة الفلسطينية بالقاهرة، بـ«القائد الوطني»، مشيداً بـ«مسيرة وطنية ودبلوماسية حافلة بالعطاء، كرّس خلالها حياته لخدمة فلسطين والدفاع عن حقوق شعبها». وتقدّم عباس بخالص التعازي والمواساة إلى عائلة الفقيد وذويه.



يذكر أن دياب اللوح (1958–2026)، هو سياسي ودبلوماسي فلسطيني وعضو سابق في حركة فتح، شغل منصب سفير دولة فلسطين لدى عدد من الدول، أبرزها الصين واليمن وموريتانيا ومصر.



واعتقلته قوات الاحتلال الإسرائيلي عام 1977، وحُكم عليه بالسجن 15 عاماً. وبعد خروجه، تولى مناصب عدة في السلطة الفلسطينية، قبل انتقاله إلى السلك الدبلوماسي عام 2005، عندما عُين سفيراً لفلسطين لدى الصين.



وفي عام 2013، عُين سفيراً لدى اليمن، قبل أن يتولى منصب سفير فلسطين لدى موريتانيا عام 2016.



وعُين اللوح سفيراً لدى مصر ومندوباً لفلسطين لدى جامعة الدول العربية في نوفمبر 2017، واستمر في منصبه بالقاهرة حتى وفاته.