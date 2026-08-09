أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أنه لا توجد مفاوضات حالياً مع الجانب الأمريكي، بل مجرد تبادل للرسائل عبر وسطاء.



وقال: «لن تكون هناك مفاوضات ما دامت الانتهاكات الأمريكية للاتفاق المؤقت مستمرة»، وفق ما نقلت وكالة مهر، اليوم (الأحد).



وأشار عراقجي إلى أن الوسطاء ما زالوا يبذلون جهوداً لإيجاد سبل لاستئناف المفاوضات مجدداً. وأضاف: «ما لم تتوقف انتهاكات الولايات المتحدة لمذكرة التفاهم، وما لم تعوّض واشنطن عن انتهاكاتها، فلا إمكانية لاستئناف المفاوضات».



وحول إعادة فتح مضيق هرمز، كرر عراقجي القول إنها «مرهونة بمجموعة من الشروط»، حسب تعبيره. ولفت إلى أن المفاوضات مع عُمان تتعلق بتحديد مسار بحري جديد في مضيق هرمز. قائلاً: «نحن في المرحلة النهائية».



وأفاد بأنه «سيتم استبدال المسارات القديمة بمسارات جديدة»، مشيراً إلى أن «المتخصصين يعملون حالياً على تلك المسارات».



وقال إنه تم تحديد المسارات البحرية في هرمز عام 1968، لكن خلال الحرب الأخيرة تبيّن أنه يجب إجراء تغيير في هذه المسارات، وأنه من الضروري إدخال تعديلات على المسارات البحرية، وهو ما يعمل عليه خبراؤنا مع العمانيين، وعندما يتم تحديد هذه المسارات، وحين يفتح مضيق هرمز، سيتم استخدام هذه المسارات.