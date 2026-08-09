في تصعيد عسكري، أكدت مصادر عسكرية يمنية أن مليشيات الحوثي استهدفت ميناء المخا غرب البلاد، بصواريخ وطائرات مسيّرة.



وأفادت المصادر بأن أربعة انفجارات جديدة هزت مدينة المخا غربي اليمن، بالتزامن مع الهجوم الذي استهدف الميناء. ولم تتضح بعد طبيعة الأهداف التي طالتها الانفجارات الجديدة أو حجم الخسائر الناجمة عنها.



ويكتسب ميناء المخا أهمية إستراتيجية بسبب موقعه على الساحل الغربي لليمن وقربه من مضيق باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية الدولية.



وسبق أن تعرض الميناء لهجمات حوثية، أبرزها هجوم في سبتمبر 2021 بصاروخ باليستي وخمس طائرات مسيّرة، وفق الحكومة اليمنية، ما ألحق أضراراً بمرافق تشغيلية ومخازن للمواد الغذائية.



وكان مدير ميناء المخا عبدالملك الشرعبي قال في فبراير الماضي: إن الخسائر التي تعرض لها الميناء بسبب الهجمات وتوقف التشغيل قُدرت بنحو 800 مليون دولار، مؤكداً حاجته إلى إعادة تأهيل بنيته التحتية.



بالتزامن، شهدت الجبهة الشمالية لمحافظة الضالع تصعيداً ميدانياً، بعدما شنت القوات الحكومية هجمات بالطائرات المسيّرة والقصف المدفعي على مواقع للحوثيين.



وذكرت مصادر عسكرية جنوبية أن الهجمات استهدفت مواقع وتحصينات للمليشيات في مناطق الفاخر وباب غلق ومريس، ضمن مناطق التماس شمال المحافظة.



وأفادت المصادر بأن القوات الحكومية استخدمت الطائرات المسيّرة الهجومية للمرة الأولى على هذه الجبهة إلى جانب المدفعية، فيما تحدث المركز الإعلامي للقوات الجنوبية عن استهداف أنفاق وتجمعات وآليات قتالية تابعة للحوثيين، وإلحاق خسائر بشرية ومادية بها.



ويجيء التصعيد الجديد بعد أسابيع شهد خلالها اليمن عودة ملحوظة للعمليات العسكرية، بالتزامن مع اتساع تداعيات التوتر الإقليمي.