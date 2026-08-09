ضمن حملة مكافحة الفساد، أكدت مصادر عراقية، اليوم (الأحد)، استمرار التعاون بين القضاء والحكومة. وأشارت المصادر إلى استمرار عمليات الاعتقال ضدّ مطلوبين للقضاء بتهم فساد في محافظة صلاح الدين. وكشفت المصادر اعتقال رجل الأعمال محمد الهجف على خلفية ملفات فساد كبرى في محافظة صلاح الدين.



وكان مصدر عراقي، أعلن السبت، أن القوات الأمنية اعتقلت أحمد الجبوري (أبو مازن) رئيس حزب الجماهير الوطنية بتهم الفساد في بغداد. وقال مصدر رفيع المستوى إنه «تم إلقاء القبض على محافظ صلاح الدين السابق أحمد الجبوري بتهم فساد في بغداد، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)».



يذكر أن أبو مازن، وهو من مواليد 1967 وسياسي سني بارز، شغل منصب وزير دولة لشؤون المحافظات بين عامي 2014-2015 وعضوية البرلمان العراقي 2015-2022 ومحافظ صلاح الدين 2013-2014.



وكان ائتلاف إدارة الدولة أكد، في وقت سابق، ضرورة استمرار حملة مكافحة الفساد ودعم جهود الحكومة ورئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي في هذا المجال.



يذكر أن أوسع عملية ميدانية لمكافحة الفساد في العراق كانت انطلقت في أواخر يونيو 2026، وشملت الحملة توقيف عشرات المسؤولين، بينهم نواب حاليون وسابقون، وقيادات بدرجة مدير عام، ومستشارون.



وامتدت التفتيشات لتصل إلى ملفات قطاعية ضخمة مثل عقود التسليح بوزارة الدفاع، وقطاعات الكهرباء والمنافذ الحدودية في البصرة. وأصدرت السلطات القضائية أوامر بمنع سفر عشرات الشخصيات السياسية والتنفيذية التي وردت أسماؤها في التحقيقات الأولية لضمان عدم هروبها خارج البلاد.



واعتمدت هيئة النزاهة بالتعاون مع البنك المركزي العراقي إستراتيجية تتبع «مسارات الأموال» وتجفيف منافذ التهريب المالية، خصوصاً تلك المشتبه بمرورها عبر مصارف ومؤسسات مالية في بغداد. وأعلنت الهيئة والقضاء استعادة مبالغ نقدية ضخمة بمليارات الدنانير وملايين الدولارات، إلى جانب الحجز على عقارات وأصول وممتلكات للمتهمين داخل العراق وخارجه.