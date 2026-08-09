رحبت رابطة العالم الإسلامي بالبيان الصادر عن أعضاء مجلس الأمن يوم الجمعة 7 أغسطس 2026، الذي دان الهجمات التي شنتها مليشيا الحوثي الإرهابية ضد المملكة العربية السعودية وضد السفن التجارية.

وفي بيان للأمانة العامة للرابطة، نوّه الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى بما أكد عليه البيان من ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216، واحترام سيادة الجمهورية اليمنية ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها، ورفض الأعمال التي تهدد الأمن الإقليمي والملاحة البحرية.

وجدد -باسم مجامع الرابطة وهيئاتها ومجالسها العالمية، وباسم كافة الشعوب الإسلامية المنضوية تحت مظلتها- تأكيد التضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لردع المعتدين، وحفظ أمنها وسيادتها، وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وكذلك كامل التضامن والدعم لجهود الحكومة اليمنية الشرعية، وكافة الجهود الدولية الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار لليمن وشعبه.