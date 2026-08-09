نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقرير له اليوم (الأحد) من هبوب رياح نشطة تصل سرعتها إلى 40-49 كم/ساعة، على محافظات بحرة (الشعيبة) والليث والقنفذة ورابغ، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية. وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

وفي الرياض تتأثر أجزاء من منطقة الرياض بموجة حارة، وارتفاع في درجات الحرارة تصل ما بين 47-48 درجة مئوية وتشمل الحالة التي تستمر حتى الخامسة مساءً الزلفي، الغاط، المجمعة.

ونبّه المركز من هطول أمطار على منطقة الباحة، مصحوبة برياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، على مدينة الباحة، ومحافظات العقيق، وبلجرشي، والمندق، وبني حسن، والقرى، والمخواة، وقلوة، وغامد الزناد، والحجرة، والأجزاء المجاورة لها وستستمر الحالة حتى الساعة الثامنة مساءً.

أما في جيزان فتوقع المركز من هطول أمطار متوسطة على المنطقة، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، على محافظات الحرث، والدائر (بني مالك)، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.