بدأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، اليوم (الأحد) استقبال طلبات التسجيل الإلكتروني الإلحاقي للطلبة المستجدين في الصف الأول الابتدائي ومرحلة رياض الأطفال «المستوى الثالث»، وذلك عبر حساب ولي الأمر في بوابة التعليم، ضمن إجراءات التسجيل للعام الدراسي 1448هـ.

وأوضحت الإدارة أن التسجيل يستمر حتى 10 سبتمبر 2026م، ويشمل الطلبة المستحقين وفق الفئات العمرية المعتمدة، مع اشتراط استكمال فحص اللياقة الطبية، داعيةً أولياء الأمور إلى استكمال إجراءات التسجيل خلال المدة المحددة، والتأكد من صحة البيانات، والاطلاع على ضوابط القبول وآلية التسجيل عبر بوابة التعليم.

ويأتي فتح التسجيل الإلحاقي ضمن جهود وزارة التعليم لتنظيم إجراءات قبول الطلبة المستجدين، وتيسير خدمات التسجيل الإلكتروني لأولياء الأمور، بما يسهم في سرعة إنجاز الطلبات ورفع جودة الخدمات التعليمية.