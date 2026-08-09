يعيش النجم رياض محرز فترة عصيبة للغاية خلال المرحلة الحالية لعدم انضمامه لأي نادٍ حتى اللحظة، بعد نهاية مشواره الدولي مع المنتخب الجزائري، وفسخ عقده مع النادي الأهلي



ويفاضل النجم الجزائري رياض محرز بين 3 عروض، لاختيار أحدها، بعد أن أصبح لاعباً حراً ويكتنف مستقبله الكثير من الغموض.



وبحسب تقارير صحفية، يمتلك محرز عرضاً قوياً من نادي كومو الإيطالي، إذ طلبه فريق المدرب فابريغاس للانضمام هذا الصيف.



أما العرض الثاني فكان من نادي نيوم الذي يريد مواصلة مشواره بثبات في دوري روشن السعودي، وتقديم مستويات تؤهله مستقبلاً للمشاركة في دوري أبطال آسيا، والعرض الثالث والأخير من نادي الجزيرة الإماراتي، الذي يسعى لتدعيم صفوفه باللاعب الجزائري المخضرم.